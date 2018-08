In 3 op 4 gemeenten staat geen enkele windmolen 29 augustus 2018

In 234 Vlaamse gemeenten staat nog altijd geen enkele windmolen, zo leert cijfermateriaal dat N-VA heeft verzameld. "Slechts 74 van de 308 gemeenten hebben er dus wél", zegt Andries Gryffroy, de energiespecialist van N-VA. De havengemeenten scoren het best: in Antwerpen, Beveren, Brugge en Gent draaien al meer dan 30 windmolens.

