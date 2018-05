In 3 maanden 54 gevallen van seksueel misbruik bij VN 03 mei 2018

Bij de Verenigde Naties zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 54 gevallen van seksueel misbruik en uitbuiting door VN-medewerkers gemeld. Onder de 66 slachtoffers zijn er minstens 13 minderjarige meisjes. Van 16 slachtoffers is de leeftijd niet bekend. Secretaris-generaal Antonio Guterres gaf bij zijn aantreden in 2017 aan dat hij seksueel geweld bij de VN wilde uitroeien. Sinds 2014 kwamen er bij de organisatie steeds meer klachten binnen, vooral tegen Blauwhelmen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De tussen 1 januari en 31 maart gemelde gevallen draaien rond VN-medewerkers die mensen die noodhulp van de organisatie kregen, misbruikt of uitgebuit hebben. In 14 gevallen gaat het om vredesmissies (Blauwhelmen), terwijl 18 klachten bureaus voor hulpprogramma's betreffen.

