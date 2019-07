Exclusief voor abonnees In 2100 enkel nog vrouwelijke schildpadden door klimaatverandering 13 juli 2019

00u00 0

Een schildpaddensoort die geboren wordt op de stranden van Kaapverdië, zal tegen 2100 bijna volledig uit vrouwtjes bestaan. Dat is het gevolg van de klimaatverandering, waarschuwt een studie die werd gepubliceerd in vakblad 'Marine Ecology Progress Series'. Of de schildpad mannelijk of vrouwelijk wordt, is afhankelijk van de temperatuur tijdens de broedtijd van de eieren. Ligt die onder de 27,7°C, dan wordt de schildpad een mannetje, vanaf 31°C is het een vrouwtje. Onderzoekers aan de universiteit van Exeter stelden vast dat nu al 84% van de jonge karetschildpadden (foto) vrouwelijk is. Indien de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch daalt, zullen er in 2100 nog bijna uitsluitend vrouwelijke schildpadden zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis