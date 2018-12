In 2019 eten we lavendel en hennep 06 december 2018

In 2019 verschijnt op hippe eettafels veel Libanees platbrood, lavendel en vleesvervanger seitan, voorspelt Uber Eats. Het maaltijdbezorgingsplatform voorspelt dat veganisme in Europa het komende jaar hoogtij zal vieren. Het baseert zich hiervoor op 181 miljoen Europese zoekopdrachten op zijn website tussen mei en november 2018. Je kan er niet alleen op restaurants zoeken, maar ook op ingrediënten. Vijf zoekopdrachten stijgen opvallend in populariteit. Het gaat om eetbare bloemen zoals komkommerkruid, lavendel en hibiscus, hennep, de eiwitrijke vleesvervanger seitan, manaeesh (Libanees platbrood) en heem (stof met bloedsmaak). De Belgische top vijf - gebaseerd op 4.800.000 zoekopdrachten -bestaat uit miso, honing, knoflook, pho (Vietnamese soep) en kokosnoot. Ook truffel, quinoa, hummus en bulgur zijn veelgezochte smaken.

