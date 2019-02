In 2018 amper 32 buitenlandse kindjes geadopteerd 23 februari 2019

00u00 0

Vorig jaar vonden amper 32 buitenlandse kindjes via adoptie een nieuwe thuis bij een Vlaams gezin. In 2017 waren dat er nog 59 en in 2012 zelfs nog 122. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij haar partijgenoot Jo Vandeurzen, minister van Welzijn. De buitenlandse kinderen die vorig jaar werden geadopteerd, zijn afkomstig uit twaalf verschillende landen: Bulgarije, Burkina Faso, China, de Filipijnen, Haïti, India, Kazachstan, Portugal, Thailand, de Verenigde Staten, Vietnam en Zuid-Afrika.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN