In 2000 gecremeerde Guido wordt 'opgegraven'

In de spannende midseasonfinale van 'Familie' komen we eindelijk te weten wat er 18 jaar geleden met Guido Van den Bossche is gebeurd. Op vraag van Amélie (Erika Van Tielen) werd in de aflevering van gisteren zijn lijk opgegraven. Zij wil via een DNA-test nagaan of Guido haar vader is - en haar geliefde Peter (Gunther Levi) haar halfbroer. De opgraving leidt tot een verbijsterende ontdekking. En dat enkele maanden na speculaties over een mogelijke terugkeer van acteur Karel Deruwe. Opmerkelijk: in de doodsbrief die VTM destijds publiceerde als promotie voor de aflevering waarin afscheid wordt genomen van Guido, staat zwart op wit dat de man gecremeerd is. Dat zou betekenen dat het lichaam van Guido in een urne zit. Maar een opgraving met kist: het roept vragen op. De makers van 'Familie' geven nog niets prijs, dus is het afwachten tot vanavond om te zien hoe dat 'probleempje' wordt opgelost. (MVO)

