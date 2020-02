Exclusief voor abonnees In 2 jaar slechts 12 taalboetes voor sociale huurders 10 februari 2020

Twee jaar na de invoering van de verplichte taaltesten en taalboetes voor sociale huurders zijn er amper twaalf bekeuringen uitgeschreven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd. Zij spreekt van een 'symboolpolitiek'. De vorige Vlaamse regering voerde in 2017 de verplichte taalkennisvereiste in voor sociale huurders. Huurders die onvoldoende moeite doen om de basiskennis Nederlands te verwerven, riskeren sindsdien een geldboete. "N-VA stak de voorbije jaren nodeloos veel tijd en middelen in symbolische maatregelen zoals de taalboetes, terwijl er wel wachtlijsten voor inburgeraars ontstonden", klaagt Moerenhout.