Exclusief voor abonnees In 1989 was er 'Anne'. Nu duikt Clouseau de 'Tijdmachine' in 19 augustus 2019

In 1989 wonnen ze de Radio 2 Zomerhit met 'Anne', dertig jaar later mocht Clouseau de 45ste editie op gang zingen. Niet met 'Anne', wel met hun nieuwe single 'Tijdmachine', die ze in primeur aan het publiek kwamen voorstellen. "We zijn 30 jaar later, maar nog steeds alive-and-kicking", zeggen Koen en Kris Wauters. "Superleuk om ons nummer live te spelen hier. Maar we hebben er wel een paar schema's voor moeten omgooien, want normaal gingen we deze song pas deze week mixen", lacht Kris. 'Tijdmachine' gaat - hoe kan het ook anders - over een tijdmachine. "Ideaal om dingen uit het verleden waarvan je spijt hebt opnieuw te doen. Of we zelf zulke voorbeelden uit ons eigen leven hebben? Nee, meestal zijn dat net de dingen die je slimmer maken", lacht Kris. "Het woord zou je niet direct aan een songtekst linken, maar als je het hoort, klopt het gewoon", aldus Koen. 'Tijdmachine' is een voorsmaakje van de nieuwe plaat die in november uitkomt. "Een typisch Clouseau-album." De broers mochten gisteren in Blankenberge ook de Radio 2 Zomerhit 2019 uitreiken. (JOBG)

