In 1830 werd zelfs een mens opgezet 10 november 2018

Schandelijk, maar helaas waargebeurd: in 1830 zette de Franse taxidermist Edouard Verreaux zowaar ook een mens op. Daarvoor had hij in het Afrikaanse Botswana een pas begraven man van 27 jaar opgegraven. De opgezette man werd in 1916 verkocht aan een museum in het Catalaanse Banyoles, waar hij als 'El Negro de Banyoles' (De Zwarte van Banyoles) werd tentoongesteld. Na toenemend protest, onder meer van de Verenigde Naties, werd hij pas in 1997 uit de museumzaal gehaald. In 2004 werd zijn lichaam gerepatrieerd naar Botswana om er opnieuw begraven te worden.

