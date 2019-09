Exclusief voor abonnees Immuuntherapie voor peuter Mathis wordt terugbetaald 26 september 2019

Volgens het Riziv zullen de ouders van kankerpatiëntje Mathis Geens binnenkort de broodnodige immuuntherapie terugbetaald krijgen. Het gaat om een som van 182.000 euro. Dat geldt ook voor acht andere gezinnen. Administrateur-generaal Jo De Cock heeft het over een "integrale terugbetaling, zonder remgeld". Toch is van een hoerastemming nog geen sprake ten huize Geens in Booischot (Heist-op-den-Berg). "Stel dat de terugbetaling daadwerkelijk een feit is, dan zou dat fantastisch zijn. Maar we willen het eerst op papier zien staan", reageert de mama van Mathis. Als alles rond is, zal het geld dat via een sms-actie werd ingezameld voor Mathis - en wordt bijgehouden door het Belgisch Kinderkanker Steunfonds - verdeeld worden onder verschillende andere goede doelen. (AVH)

