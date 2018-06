Immunotherapie geeft Belgische kankerpatiënten 11.000 extra levensjaren SV CL JHA

29 juni 2018

05u00 0 De Krant Er kunnen de komende vijf jaar meer dan 11.000 levensjaren gewonnen worden via immunotherapie. De behandeling wordt sinds twee jaar in ons land toegepast en de resultaten zijn verbluffend. Bij longkanker alleen al ging de mortaliteit met 50 procent naar beneden.

Goed nieuws in de strijd tegen kanker: immunotherapie, waarbij het immuunsysteem van de patiënt wordt gebruikt om kanker te viseren, doet het een pak beter dan de standaardbehandelingen zoals chemo. Dat vertelden experts gisteren in het parlement. Cijfers tonen onder meer aan hoe de levensverwachting bij gevorderde huidkanker dankzij immunotherapie met twee jaar stijgt. "Er kunnen de komende vijf jaar meer dan 11.000 levensjaren gewonnen worden in vergelijking met standaardbehandelingen", zegt professor Gezondheidseconomie Lieven Annemans (Universiteit Gent), die deelnam aan een onderzoek naar gezondheidsimpact van die immunotherapie voor België. "Bij ongeveer 40% van de behandelde patiënten is de tumor kleiner geworden", vult Bart Neyns, afdelingshoofd Medische Oncologie in het UZ Brussel, aan. "Bij 10 tot 15% is de tumor zelfs volledig weg."

Een belangrijke hindernis: immunotherapie is peperduur. Op dit moment zou het Riziv 100.000 tot 120.000 euro per jaar betalen voor de kuur van één patiënt, terwijl chemo tussen de 100 en 10.000 euro kost per behandeling.

