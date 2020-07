Exclusief voor abonnees Immuniteit na enkele maanden weg 14 juli 2020

Immuniteit tegen het coronavirus op basis van antilichamen, aangemaakt na genezing van Covid-19, verdwijnt meestal na enkele maanden. Dat blijkt uit een studie van het prestigieuze King's College in Londen. De bevindingen riskeren de zoektocht te bemoeilijken naar een vaccin dat op lange termijn efficiënt is. "De vaccins die ontwikkeld worden, zullen een sterkere bescherming moeten genereren of regelmatig toegediend moeten worden", zegt professor Stephen Griffin.

