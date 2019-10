Immosector in de clinch met notarissen Astrid Roelandt

05u10 0 De Krant De vastgoedmakelaars zijn boos op de Federatie van het Notariaat (Fednot) omdat die kandidaatkopers zou inprenten dat Biddit - het nieuwe biedingsplatform van Fednot voor openbare verkopen - meer garantie geeft om nog van de woonbonus te kunnen genieten.

"Het notariaat probeert zichzelf in de markt te zetten", klaagt Daniel Buschman van CIB, de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van vastgoedmakelaars. Volgens hem wordt minstens impliciet, maar vaak ook expliciet, de boodschap gegeven dat de aktes van panden op Biddit prioriteit krijgen.

Fednot-woordvoerder Bart Van Opstal spreekt dat tegen. "Wat wel geldt, is: hoe beter je dossier voorbereid is, hoe groter de kans om de verkoop op tijd rond te krijgen. En de dossiers van de woningen op Biddit zijn al in orde. Maar er zijn evengoed makelaarskantoren die de notarissen op voorhand aan het werk zetten. Sowieso wordt elk dossier gelijk behandeld."