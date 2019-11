Immomakelaars willen uw loon kennen: “Het is een gevoelig thema, maar we zouden er veel tijd mee kunnen besparen” Marc Coppens

07 november 2019

Immomakelaars willen een zicht krijgen op het inkomen van kandidaat-huurders, om te vermijden dat ze al te veel mensen rondleiden in een woning die toch buiten hun budget valt. "Het is een gevoelig thema, maar we zouden er veel tijd mee kunnen besparen", klinkt het bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), dat om duidelijke regels vraagt.

Vandaag peilt al 55% van de immomakelaars voor of tijdens een plaatsbezoek naar het inkomen van kandidaat-huurders. Nochtans zijn de regels daarover momenteel nogal flou. "De Vlaamse huurwetgeving zegt niets over welke documenten in welke fase opgevraagd kunnen worden. Toch leidt het opstellen van huurdersprofielen soms tot problemen. De Gegevensbeschermingsautoriteit is namelijk van mening dat er in de 'contactfase' niet naar inkomensgegevens gevraagd mag worden. Onze tuchtkamer is geneigd om die aanbeveling te volgen", zegt Dorien Stevens van het BIV.

De beroepsvereniging rekent op de (volgende) minister van Consumentenzaken om ervoor te zorgen dat het straks wél expliciet toegelaten is om het loon van kandidaat-huurders op te vragen. "We merken immers dat veel mensen de huursommen onderschatten en panden willen bezichtigen die ze zich niet kunnen veroorloven. Dat is voor iedereen tijdverlies. In de regel mag de huur niet hoger zijn dan één derde van het gezinsinkomen."

Een bijkomend probleem waarmee de immomakelaars geconfronteerd worden, is het grote aantal 'no-shows'. Steeds vaker komen kandidaat-huurders niet opdagen. Dat blijkt uit een bevraging van het BIV bij 659 makelaars. Bijna allemaal hebben ze het al eens meegemaakt. En niet zomaar één keer: zeven op de tien respondenten geven aan dat het bij minstens één op de tien afspraken prijs is, terwijl bijna een derde zelfs in een kwart tot de helft van de gevallen staat te schilderen. Sommige vastgoedagenten nemen drastische maatregelen en eisen dat kandidaat-huurders een waarborg storten. "We hebben daarover twee klachten ontvangen, waarbij 25 euro gevraagd werd. Dat is deontologisch niet correct, maar het illustreert wel hun wanhoop over deze problematiek."