Exclusief voor abonnees Immobel zet nieuwbouw ING 28 april 2020

Het Belgische vastgoedbedrijf Immobel kon bij de kwartaalcijfers een deal bekendmaken die het vorige week kon afkloppen. Terloops werd ook het dividend van 2,66 euro per aandeel bevestigd.

Tegen eind 2022 zal in de Brusselse Belliardlaan een nieuw kantoorgebouw verschijnen dat al voor 9 jaar verhuurd is aan de grootbank ING. Daar staat nu nog een oud gebouw dat eerst tegen de grond gaat. De skyline van de Europese wijk krijgt er daarna een mastodont van ruim 14.000 vierkante meter bij.

