Immobel zet eerste stap in Duitse markt 22 januari 2019

Projectontwikkelaar Immobel zet met de overname van 89,1% van de aandelen van Europa-Allee Wohnen gsp GmbH, zijn eerste stappen in de Duitse markt. Het Duitse bedrijf is eigenaar van het prestigieuze EDEN-project, dat zal oprijzen in hartje Frankfurt. EDEN moet één van de weinige en meest spectaculaire woontorens van Frankfurt worden. Het torengebouw van 97 meter hoog, zal 27 verdiepingen en 263 wooneenheden tellen. De werken starten nog dit kwartaal. In de loop van 2022 moet het gebouw opgeleverd worden. Duitsland is de zesde markt waar Immobel aanwezig zal zijn. De projectontwikkelaar heeft al projecten in België, Luxemburg, Polen, Spanje en Frankrijk.

