Immobel verzilvert Pools project 01 december 2018

Vastgoedontwikkelaar Immobel heeft het historische Cedet-gebouw in het hartje van de Poolse hoofdstad Warschau verkocht aan een Aziatisch fonds voor 129,5 miljoen euro. Het complex bestaat uit 15.000m2 kantoren en 7.000m2 winkelruimte. Immobel heeft drie jaar gewerkt om het gebouw te renoveren. De interesse voor het gebouw, dat volledig verhuurd is, was groot. Warschau geldt immers als het financiële centrum van de hele regio, en steeds meer vastgoedspelers vinden hun weg naar de hoofdstad om in te spelen op de toenemende vraag naar kantoren. (FrD)