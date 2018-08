Immobel breidt uit in Luxemburg 09 augustus 2018

Projectontwikkelaar Immobel heeft een Luxemburgs kantorencomplex toegevoegd aan zijn portefeuille. Het gebouw heeft een oppervlakte van 5.700m2 en ligt in de gemeente Strassen, een wijk nabij de Route d'Arlon. De kantoren zijn al voor meer dan 90% verhuurd. De contracten lopen tot 2027. "Via deze overname laat Immobel Luxemburg zien dat het in staat is om te investeren in diverse projecten, om de levenscyclus van zijn portefeuille uit te breiden", klinkt het bij de groep. Hoeveel Immobel precies investeerde, is niet bekend.

