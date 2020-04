Exclusief voor abonnees Immigratiestop Trump duurt 60 dagen 23 april 2020

De VS laten 60 dagen geen immigranten binnen, zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. "De immigratie in de VS opschorten zal ook goed zijn voor de essentiële hoeveelheden aan medisch materiaal voor Amerikaanse burgers", zei hij. "Het zou verkeerd en oneerlijk zijn als Amerikanen die hun baan zijn kwijtgeraakt door het coronavirus worden vervangen door nieuwe immigranten die vanuit het buitenland worden ingevlogen." De VS verstrekten sinds 1 oktober 2018 ongeveer aan 462.000 immigranten een greencard. Daarmee kunnen zij legaal in de VS verblijven en werken.

