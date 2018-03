IMF waarschuwt voor Belgische woningmarkt 09 maart 2018

Het IMF schaart zich achter de waarschuwing over de Belgische vastgoedmarkt, die de Nationale Bank eerder uitsprak. Volgens het IMF is de woningmarkt kwetsbaar, omdat er meer hypothecaire leningen zijn verstrekt en de schuldgraad van de gezinnen is gestegen. Dus sluit het IMF zich aan bij het voorstel om de banken extra kapitaalbuffers te laten aanleggen, waarmee ze verliezen in hun hypotheekportefeuille kunnen absorberen.

