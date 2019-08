Exclusief voor abonnees Imbula en Amartey in beeld als verdedigende middenvelder 16 augustus 2019

Geen acht zonder negen. De koopwoede van Club is nog niet gestild. Het speurt nog steeds naar de perfecte verdedigende middenvelder. Komen (nog steeds) in aanmerking: Giannelli Imbula (26) en Daniel Amartey (24) van respectievelijk Stoke City en Leicester. Allebei staan ze op een lijstje. Imbula zit tegenwoordig op een zijspoor bij Stoke, nadat het hem in 2016 voor zo'n 20 miljoen euro wegkocht bij FC Porto. Na uitleenbeurten aan Toulouse en Rayo Vallecano hoopt de Congolese Fransman - geboren in Vilvoorde - zijn carrière nieuw leven in te blazen. In afwachting traint hij sinds 1 juli bij de U23 van Stoke. "Ik wil een club vinden met een project waarin ik me kan settelen. De voorbije drie jaar heb ik veel van club gewisseld... Ik zou graag wat stabiliteit willen", liet hij recent weten aan RMC.

