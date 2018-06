Imams moeten gedetineerden deradicaliseren 06 juni 2018

Vlaanderen schakelt imams in om geradicaliseerde gevangenen die in aanmerking komen voor vervroegde invrijheidstelling op andere gedachten te brengen. Dat meldt 'Knack'. Het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) doet dat met het project Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering, dat specifiek gericht is op gedetineerden in voorwaardelijke vrijheid. Het project, goed voor 174.000 euro per jaar, wordt gecoördineerd door Saïd Aberkan, hoofd-islamconsulent van het Gevangeniswezen in Vlaanderen, en Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams.