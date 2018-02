Imam perst moskee-bestuurder af met aanrandingsfilmpje 15 februari 2018

Een imam wordt ervan verdacht een bestuurslid van de moskee El Fath in Borgerhout te hebben afgeperst met een gsm-filmpje over de aanranding van een minderjarig meisje. De imam, die illegaal in het land verblijft, is daarover ondervraagd. Het bestuurslid dat verdacht wordt van de zedenfeiten, is vorige week halsoverkop naar Marokko vertrokken. Het moskeebestuur weet niet meer wie of wat het moet geloven en heeft een advocaat ingeschakeld. "Niemand heeft dat filmpje gezien, niemand heeft weet van een klacht. Het bestuur vraagt dat de politie snel uitsluitsel brengt over wat er aan de hand is", zegt advocaat Raf Jespers. (PLA)