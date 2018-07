Imagoschade? Hypocrisie! VOLGENS ONZE CHEF WIELRENNEN HEEFT ASO HET RECHT NIET OM FROOME UIT TOUR TE HOUDEN 02 juli 2018

00u00 0

SSO stuurde in de Tour van 1998 een hele Festina-ploeg naar huis. In 2006 werden - in de hysterie rond het Spaanse dopingschandaal Operación Puerto - Jan Ullrich, Ivan Basso, Oscar Sevilla, Francisco Mancebo en meer dan een halve Astana-ploeg uit startplaats Straatsburg verjaagd. Tom Boonen heeft al een keer startverbod gekregen en nu is Chris Froome aan de beurt.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN