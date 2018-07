Ilombe Mboyo (KV Kortrijk) Terug van weggeweest 24 juli 2018

00u00 0

Begint ongetwijfeld bijzonder gemotiveerd aan het nieuwe seizoen. Vertrok drie jaar geleden met slaande deuren bij Racing Genk en verhuisde naar Zwitserland, waar hij voor FC Sion speelde. Met zes doelpunten in 26 wedstrijden deed hij het daar vorig seizoen niet eens onaardig. Alleen werd hij ook in Zwitserland achtervolgd door een opeenvolging van blessures. Kan hij op Belgische bodem zichzelf nog eens heruitvinden? De ex-Rode Duivel is intussen al 31, maar moet - eens op topniveau - voor goals kunnen zorgen in het Guldensporenstadion. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN