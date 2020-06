Exclusief voor abonnees Illuster rijtje presentatoren 04 juni 2020

Mike Verdrengh presenteerde de allereerste Vlaamse versie op de openbare omroep in de jaren zeventig, toen nog met 'Het Rad der fortuin' als titel. Na de oprichting van VTM in 1989 werd het daar meteen één van de populairste programma's, gepresenteerd door Walter Capiau en zijn bevallige assistente Aurore. De eerste aflevering werd op 2 februari 1989 uitgezonden, een dag na het openingsgala van de zender. Halfweg 1994 nam Bart Kaëll de presentatie van het spel over, tot eind december 1997. Na de vijftiende verjaardag van VTM in 2004 verdeelden Walter Grootaers, Koen Wauters, Luc Appermont en Bart van den Bossche de presentaties. Appermont ging door tot 2006 en was de laatste presentator.