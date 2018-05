Illusionist David Blaine neemt beroemdheden bij de neus 28 mei 2018

De Amerikaanse illusionist David Blaine is een naam als een klok in de goochelaarswereld. Keer op keer weet hij zijn publiek te verrassen met ogenschijnlijk bovenmenselijke stunts. Zo verwierf hij bijna twintig jaar geleden voor het eerst faam door zich zeven dagen lang levend te laten begraven in een doodskist. Bij een andere straffe truc stond hij 44 dagen in een doorzichtige cabine boven de Theems in Londen, en in de talkshow van Oprah Winfrey hield hij in een watertank liefst 16 minuten de adem in. In de eenmalige special 'David Blaine: Beyond Magic' toont Blaine zijn nieuwste trucs. Niet enkel aan toevallige passanten, maar ook aan sterren als David Beckham, Johnny Depp, Katy Perry en John Travolta. Hoe reageren zij als de illusionist plots een kikker uit zijn mond tovert, een zwaard in de keel steekt of een afgevuurde kogel opvangt met zijn tanden? (HL)

