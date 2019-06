Exclusief voor abonnees Illegale taxichauffeur onder invloed biedt ritje aan... aan politie in burger 17 juni 2019

20 euro vroeg een taxichauffeur in Antwerpen vrijdagavond, voor een ritje van de Plantin en Moretuslei naar het Centraal Station - goed een kilometer verderop. Een hoge prijs, zeker gezien de man geen taxivergunning had én hij onder invloed van verdovende middelen was. Bovendien reed hij een straat in waar dat verboden was. De 'klanten' bleken echter agenten in burger te zijn, die gericht controle deden aan taxistandplaatsen. De wagen van de man werd in beslag genomen en zijn rijbewijs werd minstens 15 dagen ingetrokken.