Exclusief voor abonnees Illegale migratie richting Europa zwelt weer aan 15 juni 2020

Het aantal illegalen dat Europa probeert binnen te dringen, neemt weer in aantal toe. Dat meldt de Europese grensbewakingsinstelling Frontex. Door de reisbeperkingen vanwege het coronavirus viel er in maart en april een sterke daling te noteren van de instroom. Maar in mei zijn volgens Frontex 4.300 illegale migranten de Europese Unie binnengedrongen. Dat is bijna drie keer zo veel als in april. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 31.600 mensen zonder papieren de grens van de EU overgestoken. Dat is 6 procent minder dan in diezelfde periode een jaar eerder. De meesten komen via Turkije en Griekenland. Onder hen opvallend veel Afghanen. (EV)