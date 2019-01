Illegale migratie naar EU op laagste niveau in 5 jaar 05 januari 2019

Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex heeft vorig jaar zo'n 150.000 illegale aankomsten aan de Europese buitengrenzen geregistreerd. Dat is weer een kwart minder dan in 2017 (204.000) en het laagste aantal in vijf jaar. Opvallend: niet Griekenland of Italië, maar Spanje was vorig jaar voor het eerst het belangrijkste land van aankomst.

