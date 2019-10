Exclusief voor abonnees Illegale botox en fillers: twee verdachten opgepakt 10 oktober 2019

In Gent zijn twee mensen gearresteerd die ervan worden verdacht botox en illegale fillers te hebben ingespoten bij patiënten, hoewel ze niet bevoegd zijn. Dat gebeurde in de nasleep van een undercoverreportage van het Eén-programma 'Pano'. Er vonden drie huiszoekingen plaats bij schoonheidszaken. Daarbij werden restanten van producten aangetroffen, verder onderzoek moet uitmaken over welke het gaat. Ook bij drie huiszoekingen in Antwerpen en Brasschaat werden spullen aangetroffen die op onwettige uitoefening van geneeskunde wijzen. Daar werden naalden, botoxproducten en fillers in beslag genomen. Sinds 2013 is het in België enkel nog voor bevoegde artsen toegelaten om die middelen in te spuiten. Toch wordt er bij verschillende schoonheidsspecialisten nog reclame voor gemaakt. Door de huiszoekingen gisteren te doen, werd vermeden dat de betrokkenen zich zouden herkennen in de 'Pano'-reportage van 's avonds. (BSB)

