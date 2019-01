Illegaal die in Knokke vrouw neerstak, bekent na aanhouding in Zwitserland 12 januari 2019

De 26-jarige man die vorige maand een vrouw neerstak in haar woning in Knokke-Heist, heeft de feiten bekend. Hij werd gisterenmiddag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag en diefstal met braak. Op zoek naar geld drong de illegaal, van wie de nationaliteit nog steeds onduidelijk is, op 14 december een huis in Knokke binnen. Toen de bewoonster onverwacht thuiskwam, greep hij een mes uit haar keuken en stak hij haar verschillende keren. Het slachtoffer verkeerde even in kritieke toestand, maar overleefde. De verdachte vluchtte vervolgens weg en nam de trein richting het Zwitserse Zürich. Daar kwam hij op 29 december aan. Bij de grenscontrole ontdekten de grenswachters dat hij geen papieren op zak had. Ze namen z'n vingerafdrukken en ontdekten dat de man bovendien geseind stond. Donderdag werd de illegaal uitgeleverd aan ons land. Dinsdag verschijnt hij een eerste keer voor de raadkamer. (SDVO)

