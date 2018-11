Il Divino di Milano 13,5/20 06 november 2018

Il Divino di Milano opende nog maar enkele maanden geleden de deuren in de oude pastorij in de Theo Verellenlaan in Gooreind bij Wuustwezel. Johan De Jaegher en Sylvie Aernouts kunnen na enkele maanden al pronken met een indrukwekkende 13,5 op 20. Ze waren gisteren wel niet op de prijsuitreiking aanwezig. "We zijn net terug van vakantie en bereiden ons volop voor om donderdag weer open te gaan", vertelt Sylie Aernouts. "We zijn enorm trots met dit resultaat. We hadden het uiteraard wel gehoopt omdat we heel veel positieve commentaren kregen. Vooral tijdens de avonden zitten we goed vol. De namiddagen zijn moeilijker, maar ook dat begint wel te lopen. We hadden wel gewoon op een vermelding of de laagste score gehoopt. Nu halen we ineens 13,5 op 20. Dat geeft ons ook wel de kracht om verder te doen en vooral de klanten nog meer te verwennen."

