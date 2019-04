Exclusief voor abonnees Ikea wil vanaf 2020 meubels verhuren 04 april 2019

Ikea wil vanaf 2020 meubels gaan verhuren. Dat heeft de Zweedse gigant aangekondigd op een duurzaamheidsevent in Duitsland. "Een leasingaanbod testen is één van de manieren waarop we betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer trachten te worden voor onze klanten. Klimaatverandering en niet-duurzame consumptie behoren tot de grootste uitdagingen van onze maatschappij. Dit initiatief is het bewijs dat wij hard werken aan onze visie om een beter leven mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen", aldus Jesper Brodin, CEO van de overkoepelende Ingka Group.

