Exclusief voor abonnees Ikea werkt met drive-in 09 mei 2020

00u00 0

De acht Belgische Ikea-filialen gaan maandag weer open. Wie de winkel in wil, moet een vast parcours volgen en draagt het liefst een mondmasker. De meubelketen zal ook werken met een drive-in. Klanten kunnen online of telefonisch hun kasten, tafels en stoelen bestellen, en krijgen vervolgens een tijdslot en een bestelnummer. Eenmaal bij de winkel krijgen ze een afgebakende parkeerplaats toegewezen, waar een Ikea-medewerker de producten neerzet. Hij ontsmet de winkelkar en vertrekt, waarna de klant de producten kan inladen en vertrekken. In de winkels zelf laat Ikea één klant toe per 25 vierkante meter. De kinderopvang en het restaurant blijven voorlopig gesloten. Ook de bekende potloodjes zijn niet beschikbaar.