Ikea schrapt West-Vlaamse winkel

De Zweede meubelreus Ikea schrapt de plannen om in West-Vlaanderen een klassieke, grote winkel neer te poten. Er waren al een tijdlang plannen om in Wevelgem, aan het knooppunt E403-A19, een woonwarenhuis te openen. Die plannen liepen vertraging op toen Vlaanderen de meubelgigant vroeg om te zoeken naar alternatieve locaties. Ikea beslist nu zelf om daar geen nieuwe grote winkel te openen. Ikea heeft wel nog plannen in de provincie, maar niet meer in het huidige concept. Als reden voor de beslissing wordt gewezen op het snel veranderend retaillandschap en de e-commerce. "We bekijken momenteel andere types verkooppunten voor onder andere West-Vlaanderen en Antwerpen. Zo kunnen we ook onze klanten bereiken die nu moeilijk tot in onze huidige winkels raken en trekken we ook klanten aan die we nog niet bereiken." Eind vorig jaar trok Ikea al de stekker uit de plannen om in Antwerpen Luchtbal een vestiging te openen. De argumenten lagen in dezelfde lijn. Ikea wil inzetten op de webshop en verder investeren in bestaande winkels, met de nadruk op gemak en beleving.

