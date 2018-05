Ikea schrapt banen in België 04 mei 2018

De Zweedse meubelgigant Ikea gaat 150 banen schrappen. De overgrote meerderheid daarvan - zo'n 110 jobs - verdwijnen in thuisland Zweden. Maar ook België en Nederland worden getroffen, al is nog niet duidelijk hoe erg precies. De onderhandelingen moeten nog starten. Het zou vooral gaan om ondersteunende functies, zoals op de personeels-, marketing- of communicatiedienst in Zaventem. Het distributiecentrum in Genk (Winterslag) zou gespaard blijven. De reden voor het banenverlies is te zoeken bij een sterkere focus op e-commerce. Relatief laat startte Ikea onlangs toch een webshop. "Daarvoor streven we naar een eenvoudigere organisatie, die meer wendbaar is", klinkt de uitleg.