Ikea roept gevaarlijke stadsfiets terug 25 mei 2018

00u00 0

Ikea roept de Sladda-stadsfietsen terug die de meubelketen sinds 2016 verkocht. Wereldwijd gaat het om zo'n 6.000 exemplaren, in ons land om 90 stuks. De aandrijfriem van het rijwiel kan plotseling knappen, met valpartijen tot gevolg. De keten ontving al elf meldingen van kapotte aandrijfriemen, in twee gevallen raakten de gebruikers lichtgewond. Na de meldingen besloot Ikea in januari al om de verkoop te staken. Omdat het probleem niet op te lossen blijkt, haalt het bedrijf nu alle fietsen terug. Wie zijn fiets of bijbehorende accessoires naar de winkel brengt, krijgt het volledige aankoopbedrag terugbetaald.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN