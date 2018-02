Ikea-kast spat uit elkaar: jongen (7) gewond 12 februari 2018

Een jongetje van 7 uit Heusden bij Gent is dit weekend gewond geraakt toen een vitrinekast van Ikea uit elkaar spatte. "Het klonk als een bommetje, alsof er buiten vuurwerk was", vertelt de vader. "Mijn vriendin en Jamie zaten aan tafel en plots vloog er overal glas. Jamie had zich gesneden aan de arm, hij bloedde hevig, en hield er ook nog een buil aan over. Een geluk dat hij met zijn rug naar de kast zat en dat er niemand naast stond of voorbijliep toen het gebeurde."

