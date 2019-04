Exclusief voor abonnees Ikea denkt aan Ikeaatje 19 april 2019

Billy, Malm, Kallax: binnenkort kan je de populairste producten van Ikea misschien ook in hartje Brussel kopen. De Zweedse meubelketen denkt aan een kleine stadswinkel in onze hoofdstad. Dat zou CEO Jesper Brodin bekendgemaakt hebben in een interview met 'Trends'. In zo'n shop zal niet het volledige gamma beschikbaar zijn, maar je zou er wel alles kunnen bestellen en thuis laten bezorgen. "We zijn op zoek gegaan naar de steden die voor ons het belangrijkst zijn, en Brussel hoort daarbij. Momenteel testen we dit concept in vijf steden. Als die succesvol zijn, hopen we ook in Brussel van start te gaan." De locatie ligt nog niet vast. Naast stadswinkels wil Ikea ook 'touch points' waar je advies kan inwinnen. (FT)