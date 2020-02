Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 06 februari 2020

... de knuffel op de foto. Woensdagmiddag (gisteren) is ons 2-jarig kindje Arya zijn knuffel kwijtgespeeld aan de bushalte Station Hasselt perron 13. We zijn zelf gaan zoeken maar vonden niets. Andere mogelijkheid is dat de knuffel op de grond van bus 91 van 13:10 naar Hulst lag. Iemand iets gevonden?

0492/86.31.31.

