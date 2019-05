Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 27 mei 2019

00u00 0

... een lezer die binnenkort naar Krakau (Polen) vliegt en die bereid is mijn autosleutels aan een balie op de luchthaven op te halen en mee naar België te brengen. Ik was ze daar verloren. Gelieve me te contacteren voor meer info.

0476/22.12.19.