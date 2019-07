Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 05 juli 2019

... een opname van 'De zingende Marktkramer' die destijds koning was van de Antwerpse Vogelmarkt. Het liedje werd indertijd meermaals uitgezonden in 'Echo' en ik denk zelfs in 'Vragen Staat vrij'. In het liedje komt deze passage voor: "'k Heb de mot in me laif. 'k Zijn voor niks nie meer goe. Elke vinger stao staif. 'k Krijg me broek nie mer toe..."

Alvast bedankt voor de moeite.

husto@telenet.be