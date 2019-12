Exclusief voor abonnees Ik zoek... 26 december 2019

...kinderen of volwassenen die op 3 januari een zelfgemaakte nieuwjaarsbrief willen komen voorlezen aan onze residenten. Woonzorgcentrum Quietas doet een oproep aan de inwoners van Dilbeek en deelgemeenten Sint-Martens-Bodegem, Silt-Ulriks-Kapelle, Itterbeek, Groot-Bijgaarden en Schepdaal om er een onvergetelijk nieuwjaar voor haar bewoners van te maken. Het voorlezen van een nieuwjaarsbrief is een traditie in ons WZC die we niet verloren willen laten gaan. Wie ons kan helpen, mag mailen naar onderstaand e-mailadres.