Ik zoek...

06 juli 2019

•••getuigen van een vluchtmisdrijf op de snelweg. Op zondag

30 juni omstreeks 19 uur reden

mijn ouders op de A 10/E 40

richting binnenland. Voor de

parking in Westende werden ze aangereden door een zwarte zeer snel rijdende auto,

die verder reed zonder te stoppen. Vanuit een

voorbijrijdende auto deed men teken aan de

chauffeur dat hij/zij moest stoppen, maar de auto

reed gewoon verder. Ook de getuige is niet gestopt.

De grijze Nissan Primera is achteraan ingedeukt.

We doen langs deze weg een oproep tot getuigen.

Als we de dader niet vinden, moeten mijn ouders

zelf opdraaien voor alle kosten.

de.vuyst.carine @telenet.be, 0496/08.20.78