Ik zoek ...

... meer informatie over Jan Loots: componist, muzikant, dirigent en militaire bandleider, geboren te Antwerpen rond 1875. Hij behaalde in 1895 de eerste prijs fluit aan het conservatorium te Brussel, speelde in 1904 in het orkest van de koninklijke Muntschouwburg en trok dan voorgoed naar Costa Rica. Alvast bedankt.

