Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 28 januari 2020

00u00 0

... verzamelaar van strips en jeugdweekbladen die zijn collectie (of een gedeelte ervan) wenst te verkopen of te ruilen. Ik ben uitsluitend op zoek naar uitzonderlijke en/of zeldzame items van vóór 1960 in perfecte of heel mooie staat, bijvoorbeeld Kuifje, Nero, Suske en Wiske, Dupuis, Lombard en weekbladen zoals 'Ons volkske', 't Kapoentje', 'Robbedoes', 'Heroic', 'Petit Vingtieme' enzovoort. Hogere prijsklasse.

Henri De Leeuw, Haviklaan 17, 2100 Deurne, 03/336.49.94 of 0474/69.45.36