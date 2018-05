Ik zoek... 31 mei 2018

...mijn oude klasgenoten uit de beroepsschool Sint-Rita/Don Bosco, met wie ik mijn plechtige communie gedaan heb in de kerk van Molendorp in Bredene- 't-Sas. We plannen een reünie nu we allemaal ongeveer 70 jaar zijn.

Noëlla Vanhollebeke, Varendreef 101, 8750 Wingene, 050/27.91.90, 0476/31.20.20