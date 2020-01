Exclusief voor abonnees Ik zoek ... 20 januari 2020

... de ouders van baby Olivia, geboren op 26 mei 2016. Ik vond een fotoboekje van Olivia tussen babyspullen (speelmatten en melkflesjes) die ik had besteld via de mutualiteit De Voorzorg. Het fotoboekje was besteld via website CEWE. Ik heb contact opgenomen met het bedrijf dat onze spullen verzonden heeft. Daar hebben ze hun personeel bevraagd, maar niemand heeft een dochtertje met de naam Olivia. Ze vermoeden dat het boekje samen met een lading spullen ongewild bij hen is binnengekomen. Het is ook mogelijk dat het boekje bij bpost in onze kartonnen doos is terechtgekomen: de doos was immers opnieuw dichtgeplakt. Allicht is het boekje van een Franstalige familie, de geboortedatum is in elk geval in het Frans genoteerd. In het boekje staan foto's van de baby, haar zusje en het gezin. Wij hadden met ons gezinnetje net nog een fotoshoot gedaan, dus ik weet welk belang dit heeft. Ik wil dit boekje dan ook graag terugbezorgen aan de ouders.

sienchapman@hotmail.com

