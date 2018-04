Ik zoek ... 27 april 2018

... verzamelaars van postkaarten van de stad Antwerpen (jaren 1910-1945) die me een foto kunnen doorsturen van volgende gebouwen/straten: Lycée d'Anvers in de Nerviersstraat 9, Heilig Hart van Jezus in de Lamorinièrestraat 150 (toen nog Provinciestraat Zuid geheten), huizen gelegen in Lange Herentalsestraat nummer 49, Provinciestraat 121 (Zuid) en de (Zenobe) Grammestraat 7. Alvast bedankt.

erik_coenen@skynet.be